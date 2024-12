Malavasi (Pd): “Approvata misura importante per specializzandi Ssn”

"Abbiamo approvato un emendamento, a mia prima firma, per valorizzare il ruolo dei medici specializzandi assunti a tempo determinato con orario a tempo parziale con il Decreto Calabria. Siamo riusciti ad ampliare questo strumento contrattuale al fine di garantire maggiore partecipazione di questo prezioso personale alle attività del SSN.

In particolare, è stato eliminato il carattere di transitorietà della norma, procedendo alla soppressione del termine del 31 dicembre 2026 quale limite dell'applicazione della disciplina ed è stato specificato che la struttura nella quale lo specializzando svolge attività lavorativa possa anche non appartenere alla rete formativa di una scuola di specializzazione di interesse, purché sia in possesso dei requisiti di accreditamento. Una misura importante per valorizzare gli specializzandi e aiutare le strutture a ridurre le infinite liste d'attesa. Inoltre, esprimo soddisfazione perché è stato approvato l’emendamento che introduce un primo pagamento economico per gli specializzandi veterinari, odontoiatri biologi chimici fisici e psicologi, un’iniziale cifra certamente di gran lunga inferiore a quella prevista per gli specializzandi medici ma è comunque un passo in avanti che dovrebbe concludersi raggiungendo l’obiettivo della proposta di legge a mia prima firma, che prevede l’evoluzione delle borse di studio in veri e propri contratti di formazione lavoro per dirigenti in formazione sia medici che delle altre professioni sanitarie come è nelle richieste e nelle attese della categoria e per un miglioramento dei servizi e delle prestazioni rese ai cittadini". Così Ilenia Malavasi, deputata del Pd della commissione affari sociali". Così Ilenia Malavasi, deputata del Pd della commissione affari sociali.