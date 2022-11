Nadef. Via libera da Camera e Senato

Via libera da Camera e Senato alla Nota di aggiornamento documento di economia e finanzia licenziato nei giorni scorsi da Palazzo Chigi. Alla Camera il semaforo verde alla risoluzione di maggioranza è arrivato con 218 voti a favore e 129 contrari, mentre al Senato sono stati 111 i pareri favorevoli e 69 quelli contrari. A questo punto si attende nelle prossime settimane la presentazione da parte del Governo della legge di Bilancio.

Ricordiamo che la Nadef non cambia le previsioni in valori assoluti della spesa sanitaria per il periodo dal 2022 al 2025 rispetto alla Nota licenziata dal Governo Draghi il 28 settembre scorso, fissando gli stessi valori pari a: 133,998 miliardi di euro per il 2022; 131,724 miliardi per il 2023; 128, 708 miliardi per il 2024 e 129,428 miliardi per il 2025.

La nuova Nadef prevede invece un diverso andamento del Pil a legislazione vigente con le stime riviste al rialzo per il 2022, dal 3,3 per cento a 3,7 per cento, mentre quella per il 2023 è stata ridotta dallo 0,6 per cento allo 0,3 per cento. Le previsioni per i due anni successivi sono invece rimaste invariate, all’1,8 per cento e all’1,5 per cento.



Tali variazioni portano di conseguenza a una nuova previsione dell'incidenza della spesa sanitaria sul Pil con un decremento dello 0,1%, passando così dal 7,1% della "vecchia" Nadef al 7% nel 2022, dal 6,7% al 6,6% nel 2023 e dal 6,1% al 6,0% nel 2025, mentre la stima del 2024 risulta invariata al 6,2%.