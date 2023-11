Taglio pensioni medici e infermieri. Spunta ipotesi di revisione solo per chi anticipa l’uscita

Il ministro del Lavoro Marina Calderone, apprende l'ANSA, sta valutando alcune soluzioni «per andare incontro alle comprensibili rivendicazioni dei medici» in merito alle pensioni e definire «nei prossimi giorni» l'intervento più opportuno. Tra le ipotesi ci sarebbe tanto la revisione delle aliquote solo per chi sceglie di andare in pensione anticipatamente e non anche per i trattamenti pensionistici di vecchiaia, quanto il differimento dell'entrata in vigore della norma, inserita in legge di Bilancio. La titolare del dicastero di via Veneto, si è saputo, è stata coinvolta soltanto nei giorni scorsi nella questione, dopo, cioè, che la norma sull'inasprimento del regime previdenziale dei professionisti sanitari, era già entrata nella manovra economica. Meno di un mese fa, tra l'altro, l'intervento di Calderone aveva portato all'annullamento delle sanzioni a carico di alcuni medici del Policlinico di Bari, a cui erano stati contestati turni di lavoro eccessivi.