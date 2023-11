Vaccini Covid. Ad oggi campagna flop: somministrate meno di 700 mila dosi. La copertura vaccinale per over 60 e fragili ferma al 3,12%

La campagna vaccinale contro il Covid di certo non è partita con il piede giusto. Al 16 novembre risultano somministrate a livello nazionale 677.421 dosi del vaccino Pfizer aggiornato contro le nuove varianti.

Se il basso numero di vaccinazioni effettuate sulla popolazione generale non stupisce, vista la precedenza data in un primo momento a over 60 e fragili, è proprio quest'ultimo dato a sancire quello che al momento può a tutti gli effetti essere definito come un flop: sono state infatti somministrate solo 572.228 dosi a queste categorie per le quali la vaccinazione era raccomandata, con una copertura vaccinale pari al 3,12 % a livello nazionale.



A guidare la classifica, con il maggior numero di vaccinazione effettuate, è la Lombardia con 218.758 dosi somministrate. A seguire troviamo l'Emilia Romagna con 111.726 dosi, e la Toscana con 100.772 dosi.

Se però focalizziamo l'attenzione sulla percentuale di popolazione fragile raggiunta, troviamo in cima alla classifica la Valle d'Aosta con il 8%, seguita dalla Toscana (7,3%) e dall'Emilia Romagna (7%).