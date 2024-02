Conferenza Stato Regioni. Via libera al riparto dei fondi 20/21/22 per l’assistenza ai lavoratori extracomunitari irregolari. In arrivo 300 mln per il Ssn

Due i provvedimenti di interesse sanitario ai quali la Conferenza Stato Regioni di oggi ha dato il via libera: il riparto 2020-2021-2022 delle somme residue destinate al finanziamento del Ssn per l’assistenza ai lavoratori extracomunitari irregolari (articolo 103, comma 24, del Dl n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 n77/2020) e l’intesa sugli accordi di programma integrativo sull’edilizia sanitaria per la regione Abruzzo.

Parere reso allo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto tra le Regioni delle somme destinate al finanziamento del Ssne, ai sensi dell’articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (annualità 2020-2021-2022, terzo riparto):

Per il 2020 saranno ripartiti tra le Regioni 25.928.250 euro (corrispondente al 66,08% della somma residua di 39.237.666 euro per l'anno 2020, del maggior finanziamento del Ssn a cui concorre ordinariamente lo Stato, in funzione degli effetti derivanti dall'emersione, alla data del 30 Novembre 2023, dei lavoratori stranieri irregolari).

Per il 2021 le somme da ripartire sono di 51.856.280 euro (66,08% della somma residua di 78.475.000 euro).

Per il 2022 il riparto è pari a 224.672.000 euro (corrispondente al 66,08% della somma di 340.000.000 euro del 2022).





Sancita intesa sull’Accordo di programma con la Regione Abruzzo, per il settore degli investimenti sanitari, ex articolo 20 che vale in totale 51.578.947,37 di cui 49 milioni a carico dello Sato e 2.578.947,37 a carico della Regione. I Fondi sono destinati alla reingegnerizzazione del Presidio Ospedaliero “SS. Annunziata” Chieti