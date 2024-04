One Health. Gemmato: “Complimenti a Izs Abruzzo e Molise per designazione come centro di riferimento della Fao”

"Congratulazioni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Giuseppe Caporale per essere stato designato come Centro di Riferimento Fao per la One Health”.

Così il Sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato, con delega alla sanità animale, in riferimento alla suddetta designazione.



“L'Izs di Teramo ha recentemente ricevuto questa prestigiosa onorificenza in riconoscimento dei suoi eccezionali contributi nel campo della sanità animale, umana e ambientale. La designazione come Centro di Riferimento Fao per la One Health testimonia l'impegno e l'eccellenza dell'istituto nel promuovere la salute e il benessere attraverso un approccio integrato e multidisciplinare”, ha proseguito Gemmato.



“Tengo a sottolineare l'importanza di adottare una strategia One Health - in cui benessere umano, animale e ambientale corrono sullo stesso binario - per affrontare le complesse sfide sanitarie globali. L'Izs di Teramo, con il suo impegno e la sua competenza, si è dimostrato un punto di riferimento nel campo della One Health, contribuendo significativamente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente”.



“Un plauso a tutto il team dell'Izs di Teramo per lo straordinario lavoro e la dedizione nel promuovere la One Health e nell'ottenere questa prestigiosa nomina. L'Izs di Teramo continua a rappresentare un pilastro fondamentale nel panorama della sanità pubblica nazionale e internazionale, e il Ministero della Salute si impegna a continuare a sostenere le sue importanti iniziative e i suoi progetti”, ha concluso Gemmato.