Giovanni Filippini è il nuovo Dg Salute animale del Ministero

Filippini direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale (Izs) della Sardegna è il nuovo direttore generale della Sanità animale del ministero della Salute. Nell’organigramma del nuovo ministero della Salute, la neo direzione generale della Sanità Animale è all’interno del Dipartimento One Health, guidato da Giovanni Leonardi.

“Giovanni Filippini si è dimesso da direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale (Izs) della Sardegna per ricoprire l'incarico di direttore generale della Sanità animale del ministero della Salute – spiega in una nota l’Izs – le dimissioni, in realtà, sono datate 15 giugno, mentre il primo luglio Sandro Rolesu, direttore sanitario Izs sardo, ha assunto l’incarico, come prevede la normativa, di dg facente funzioni dell’Istituto”.