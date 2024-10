In Stato Regioni 4miliardi e mezzo di fondi per iniziative urgenti di edilizia sanitaria valutabili dall’Inail 

Stanziamenti per un valore di 4miliardi e mezzo destinati alle Regioni per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell‘edilizia sanitaria valutabili dall‘Inail. E poi ancora risorse ex articolo 20 per le strutture sanitarie della Regione Molise. E infine il riparto dei fondi 2024 per far marciare le attività di trapianto e prelievo organi.

Questi i temi all’ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni di domani che esaminerà anche i provvedimenti dedicati alla revisione del profilo dell’operatore sociosanitario e alla istituzione della nuova figura dell’Assistente infermiere.

Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili dall’Inail. La Conferenza di domani, dovrà dare il via libera ai fondi destinati alla realizzazione e all’acquisto di immobili per esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, valutabili dall’Inail.

Sul piatto ci sono esattamente 4.472.479.981,85 euro che saranno destinati alla realizzazione di 3 interventi per le strutture abruzzesi e 5 per quelle dell‘Emilia Romagna. Nove interventi sono previsti in Friuli Venezia Giulia, 6 nel Lazio, 2 in Liguria e Molise, 6 in Piemonte. Individuati poi 23 interventi da attuare in Toscana e 1 rispettivamente in Umbria e in Veneto.

Sempre in tema di investimenti dedicati all’edilizia sanitaria, all’ordine del giorno della seduta di domani c’è l’Intesa sull’Accordo di programma integrativo con la Regione Molise ex articolo 20. In questo caso sul piatto ci sono 34.464.942,50 euro, di cui 32.741.695, 38 a carico dello Stato e 1.723. 247,12 euro a carico della Regione Molise. Fondi destinati a 17 interventi di adeguamento antincendio delle strutture sanitarie Asrem.

All’Odg anche l’Intesa sul riparto dei fondi relativi alle “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti” per l’anno 2024. Saranno ripartiti tra le regioni 205.342 euro dedicati a: far marciare i Centri regionali e interregionali e le attività dei loro coordinatori; finanziare le strutture accreditate ed effettuare trapianti e prelievi di organi e tessuti; conservazione tessuti e tutte le attività connesse. Una cifra notevolmente ridotta per il 2024 a seguito delle decurtazioni operate dalle manovre finanziarie rispetto ai circa tre milioni e mezzo di euro stanziati nel 1999.

Le risorse saranno ripartite per l’anno in corso, come proposto dal direttore del Centro trapianti in accordo con i componenti del Cnt e della Consulta tecnica permanente dei trapianti, in base al criterio della popolazione residente al 1 gennaio 2024 e al dato riferito alla percentuale di segnalazione dei donatori registrata al 1 gennaio 2023. L’80% della quota sarà ripartita sulla base del dato di popolazione e il 20% sulla percentuale di segnalazioni di donatori registrato nelle Regioni.



