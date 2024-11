G7. Gemmato: “Italia traccia la rotta su lotta ad antibiotico-resistenza”. Meloni: “Puglia protagonista”

QS Edizioni - venerdì 29 novembre 2024

“Non è un caso che l'ultima ministeriale del G7 a presidenza italiana, che è quella sulla salute, torni a svolgersi in Puglia. Voglio ringraziare tutti coloro che a Bari ci stanno oggi lavorando, cioè il ministro Orazio Schillaci e il sottosegretario Marcello Gemmato”. Così la premier Giorgia Meloni alla firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra governo e Regione Puglia.



“La Puglia - ha aggiunto Meloni - è stata l'assoluta protagonista di un anno nel quale l'Italia è stata protagonista”. L'evento conclusivo del G7 Salute Strategie per l'antibioticoresistenza ha visto la partecipazione nel capoluogo pugliese dei partner del G7 e dei rappresentanti dei Paesi ospiti. “Ringrazio i Paesi del G7, le organizzazioni internazionali e i paesi ospiti. Sicuramente il lavoro svolto - ha affermato Gemmato - ci fa guardare al futuro con cauto ottimismo. L'Italia con la sua presidenza ha tracciato una rotta di concretezza per fronteggiare e risolvere un problema che si pone all'orizzonte. Insieme abbiamo discusso sull'emergenza dell'antibioticoresistenza, una criticità che sta già manifestando i suoi effetti negativi e potrebbe acuirsi nei prossimi anni”. Gemmato ha sottolineato che nell'incontro sono stati analizzati i dati e si è discusso di come “l'approccio di salute unica possa incidere positivamente sulla risoluzione di questa emergenza, anche grazie ai finanziamenti da parte degli Stati membri e di tutta la comunità globale. Ma soprattutto con la determinazione degli stati, delle comunità scientifiche, del mondo professionale, del mondo universitario, sostanzialmente di tutti gli stakeholder e di tutta la popolazione”. Le risultanze di questi lavori, ha concluso il sottosegretario, “saranno pubblicate sul sito italiano del G7. Siamo convinti che un problema affrontato in tempo si possa calmierare e risolvere”.

