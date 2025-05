Accordo pandemico. Gismondo: “Astensione? Avrei preferito un no”

L'astensione dell'Italia sull'Accordo pandemico dell'Oms? "Personalmente avrei preferito un secco no, ma mi accontento anche dell'astensione". Sul patto adottato ieri dall'Assemblea mondiale della sanità va controcorrente la voce di Maria Rita Gismondo, raccolta dall'Adnkronos Salute.

L'ex direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano e attualmente consulente del Ministero della Salute, tra i camici bianchi in prima linea nei giorni più duri dell'emergenza Covid in Lombardia, non si allinea alla schiera di colleghi che in queste ore hanno espresso disaccordo sulla decisione di non votare l'accordo a Ginevra.



La delegazione tricolore, guidata dal ministro della Salute Orazio Schillaci, ha motivato la sua scelta spiegando di voler "ribadire la propria posizione in merito alla necessità di riaffermare la sovranità degli Stati nell'affrontare le questioni di salute pubblica", pur apprezzando le sottolineature in questo senso contenute nel documento, e di voler continuare a collaborare con gli altri Stati membri dell'Oms per definire rimanenti questioni in sospeso.



"Io avrei preferito un voto contrario, piuttosto che l'astensione - dichiara Gismondo - perché credo che siamo nel momento in cui all'Organizzazione mondiale della sanità bisogna dare dei segnali molto, molto precisi. Sia assolutamente chiaro", ci tiene a precisare l'esperta: "Non sono contraria all'Oms, sono contraria a questa Oms. E credo che, con quello stanno proponendo, non si farà altro che darle più potere. Quindi sarei stata più propensa a un netto no. E comunque diciamo che mi accontento anche dell'astensione".