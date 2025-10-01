Sangue e plasmaderivati. Globuli rossi stabili, ma sul plasma serve lo sprint verso i 18 kg per 1000 abitanti. Il programma 2025

La fotografia del mondo sangue è a due velocità, con una “riserva” di globuli rossi in equilibrio, con compensazioni ridotte a tre Regioni (Sardegna, Lazio e Sicilia), mentre quella per il plasma non ha ancora raggiunto la soglia europea di indipendenza strategica, fissata a 18 kg per 1000 abitanti e l’Italia si ferma a 15,6 kg per 1000 abitanti.

Arriva ora sul tavolo della Conferenza Stato Regioni lo schema di decreto del ministro della Salute sul programma nazionale di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per il 2025. A disposizione delle Regioni per migliorare raccolta e organizzazione si confermano risorse per 6 milioni di euro.

Il provvedimento traccia un bilancio dell’ultimo anno e fissa obiettivi e priorità per garantire l’autosufficienza regionale e nazionale di sangue e prodotti derivati. Il Programma nazionale sangue 2025 in particolare prevede un piano specifico per raggiungere l’autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie, periodiche, anonime e gratuite.

Definisce inoltre consumi storici, fabbisogni e livelli produttivi necessari, fissando le linee guida per il monitoraggio, la compensazione interregionale e il miglioramento di qualità, appropriatezza e sostenibilità del sistema. Indica inoltre gli obiettivi 2025 relativi alla domanda e alla produzione di plasma.

La sua attuazione sarà soggetta a monitoraggi mensili del Centro nazionale sangue, valutati con Ministero, Regioni, associazioni dei donatori e rappresentanze dei pazienti, per intervenire rapidamente in caso di scostamenti dagli obiettivi.

Sul fronte delle risorse, i 6 milioni di euro, destinati alle Regioni per interventi di miglioramento organizzativo del sistema trasfusionale, vengono ripartite secondo tre criteri:

50% in base alla popolazione residente (indice IP), a rappresentare la complessità del sistema sanitario regionale;

30% in base all’indice di conferimento plasma all’industria, che misura l’efficienza della raccolta e l’impatto degli interventi organizzativi;

20% in base all’indice di programmazione del conferimento, che valuta la capacità di incremento dell’efficienza della raccolta.

Le risorse saranno erogate dal Ministero della Salute entro il 31 marzo 2026.









