PSA. Gemmato: “UE conferma l’eradicazione dei focolai in Calabria”

"Oggi possiamo ufficializzare un altro importante risultato per la salute animale e per il comparto zootecnico italiano: la peste suina africana è stata dichiarata eradicata anche in Calabria. La conferma unanime degli Stati membri dell’Unione Europea attesta la correttezza delle strategie adottate e la solidità delle azioni messe in campo, coordinate dal commissario straordinario Giovanni Filippini, dal MASAF e dal Ministero della Salute. Si aggiunge ai successi ottenuti a Roma e in Sardegna, dimostrando come interventi mirati, coordinamento efficace e monitoraggio costante possano affrontare con successo sfide sanitarie complesse.

Desidero rivolgere un ringraziamento particolare al Sottosegretario al MASAF Patrizio La Pietra per il dialogo costante, l'impegno e il coordinamento efficace sul territorio. L’azione condivisa con il commissario Filippini e il Ministero della Salute dimostra quanto la collaborazione tra istituzioni nazionali e regionali sia decisiva per affrontare problematiche sanitarie articolate."



Lo dichiara il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato.