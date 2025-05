Azione: “Vera emergenza. Italia perde 10 mila infermieri all’anno”

“La carenza di infermieri è la principale emergenza del nostro sistema sanitario nazionale: scarso riconoscimento professionale, salari bassi e sbocchi di carriera inesistenti sono i principali sintomi di questa difficoltà. Il Lazio, purtroppo, è sotto la media nazionale, con solo 4,9 infermieri per 1000 abitanti. La consistenza del personale del comparto in servizio al 31 dicembre 2024, nelle ASL del Lazio, risultava di circa 40mila unità, praticamente la stessa del 2022. Questo vuol dire che i reclutamenti hanno appena coperto la quiescenza, a fronte di un aumento dei fabbisogni: significa che chi sta in servizio deve lavorare di più. Bisogna rendere la professione più attrattiva e non andare all’estero a cercare professionisti”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.