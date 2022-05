Infermieri. Nursind alle Regioni: “Con atto indirizzo si dia il giusto riconoscimento”

“Le risorse adesso ci sono. Alibi non ne esistono più. I 127 milioni stanziati in legge di Bilancio e destinati all’ordinamento professionale devono solo arrivare a destinazione. Ci auguriamo che con l’atto d’indirizzo, a questo punto, le Regioni passino finalmente dalle parole ai fatti e orientino tali risorse per una valorizzazione effettiva degli infermieri”.

Così in una nota Andrea Bottega, segretario nazionale del Nursind. “Con la carenza di personale che abbiamo in Italia e che costringe Regioni come il Veneto a ricorrere addirittura alla figura del super Oss, infatti - conclude -, la priorità non può che essere rendere più attrattivo il lavoro dell’infermiere. Non è davvero più tempo di cincischiare. Bisogna intervenire ora”.