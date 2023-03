Fisioterapisti. Prime elezioni per il nuovo Ordine, per “costruire la casa comune” 

Gli Ordini dei Fisioterapisti su tutto il territorio nazionale sono giunti alle loro prime elezioni. E' il primo voto che coinvolge questa professione, la più importante nell'ambito della riabilitazione, dalla pubblicazione del Decreto 8 settembre 2022, n. 183, che ha istituito gli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista.Fedeli alle norme contenute nel Decreto, gli Ordini territoriali-OFI - che ad oggi sono 38 ed hanno copertura regionale (Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata), interregionale (Piemonte e Valle d’Aosta), interprovinciale (in numero di diciannove) e provinciale (in numero di dieci) – hanno convocato per i prossimi giorni le Assemblee elettorali per l’elezione dei Consigli direttivi e dei Collegi dei revisori. “Praticamente tutti gli OFI hanno concentrato nei giorni 4-18 marzo la convocazione delle Assemblee elettorali, rendendo disponibili i seggi per il voto in sedi ed ambiti facilmente raggiungibili da tutti i territori, spesso attrezzando ambienti specifici all’interno di strutture sanitarie ed ospedali”, spiega la Federazione nazionale in una nota.sottolineaa cui è stata affidata la guida della Fnofi fino alle elezioni. “Per la prima volta – prosegue Ferrante - i quasi 70mila fisioterapisti italiani sono chiamati a votare per la propria rappresentanza ordinistica, avendo così la possibilità di contribuire in prima persona ad erigere la nostra ‘casa comune’. In questa occasione mi permetto di ringraziare le Commissioni straordinarie degli OFI, per l’immenso lavoro realizzato per assicurare lo svolgimento di questa tornata elettorale. Rivolgo inoltre a tutti gli iscritti agli Ordini dei fisioterapisti un fortissimo invito a partecipare, votando le liste e i candidati che vengono ritenuti più rappresentativi per il futuro della nostra professione. Abbiamo bisogno del contributo di tutti: ognuno si senta protagonista!”.a un Regolamento unico che ha definito ed esplicitato sia le modalità di creazione delle liste che si presentano alle elezioni, che le forme di comunicazione dei contenuti principali di ogni lista. Il voto (i cui risultati saranno approssimativamente comunicati a fine marzo) porterà alla definizione dei direttivi OFI per i prossimi quattro anni. Nelle settimane successive i nuovi eletti OFI esprimeranno – a seguito di convocazioni specifiche - la nuova governance della Fnofi, la Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista.