Herpes zoster. Nelle Marche avviata sperimentazione vaccino in farmacia. Nel primo mese sono stati 120 i pazienti arruolati

Nelle Marche è partita ad inizio 2024 una sperimentazione per la somministrazione del vaccino anti herpes zoster nelle farmacie. La sperimentazione è stata avviata nel solco dei risultati registrati durante la pandemia che hanno messo in evidenza l’importante ruolo svolto dalle farmacie nella campagna vaccinale come presidi di prossimità.

Ad oggi sono 97 le farmacie che hanno aderito all'iniziativa e, dal 15 gennaio 2024 ad oggi, 120 i pazienti arruolati per la vaccinazione. Da sottolineare come la sperimentazione sia a titolo gratuito per i farmacisti.

Ma non ci sono solo i vaccini. Procede infatti speditamente anche l'erogazione delle prestazioni offerte ai cittadini nell'ambito della farmacia dei servizi. A partire da settembre 2023, sono stati attivati in maniera graduale tutta una serie di servizi. Ad oggi sono state 8.263 le prestazioni erogate tra Ecg, holter cardiaco e pressorio, attivazione Fse e monitoraggio aderenza terapeutica. A questi dati si devono poi aggiungere le ulteriori 964 prestazioni ad oggi in erogazione.

Questi i numeri nel dettaglio:

- Supporto allo screening del tumore del colon retto: 1748 erogato e 52 in erogazione



- Telemedicina, auto spirometria: 115 erogati



- Telemedicina, Ecg: 1.484 erogati e 13 in erogazione



- Telemedicina, Holter cardiaco: 1.540 erogati e 18 in erogazione



- Telemedicina, Holter pressorio: 1.390 erogati e 15 in erogazione



- Servizio Fse, attivazione, arricchimento, consultazione: 843 erogati e 11 in erogazione



- Monitoraggio aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con Bpco: 298 erogati e 182 in erogazione



- Monitoraggio aderenza alla terapia nei pazienti con diabete di tipo 2: 715 erogati e 460 in erogazione



- Riconciliazione della terapia farmacologica: 130 erogati e 213 in erogazione.

