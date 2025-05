“Condividere per innovare la sanità e il sistema socio-sanitario”. Al via percorso formativo dal 22 maggio

Al via il prossimo 22 maggio il Corso Manageriale “Condividere per innovare la sanità e il sistema socio-sanitario”, percorso formativo promosso dal Forum Permanente dei Direttori Generali di Federsanità - Area Centro

"Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da importanti mutamenti nella società, nel sistema salute e nel sistema socio-sanitario, nonché nei conseguenti modelli organizzativi e, per ciò stesso, l’innovazione e la revisione della programmazione strategica e del riassetto dei sistemi di erogazione dei servizi necessita di una imponente riflessione e condivisione, anche a livello interregionale. Le risorse si riducono a fronte di una imponente crescita della povertà della popolazione e del disagio sociale, al quale si somma l’innalzamento della cronicità e della età dei pazienti, unitamente ad una crescente evoluzione tecnologica e terapeutica. Ciò comporta un complessivo ripensamento dei sistemi di presa in carico degli utenti - ha detto Fabrizio d'Alba Presidente di Federsanità - e la modulazione di risposte ai bisogni che tengano sempre più conto della necessità di integrare gli interventi dei diversi soggetti istituzionalmente preposti, promuovendo sempre la logica di approcci multidisciplinari e di percorsi che vedano al centro la persona".



In particolare, le Aziende e gli Enti del Ssn si trovano a dover affrontare sfide imponenti, i cui obiettivi necessitano di bilanciare opportunamente le aspettative sempre più articolate dei pazienti, la necessità di garantire la erogazione di servizi efficienti, mediante utilizzo di tecnologie e approcci terapeutici innovativi, con la disponibilità e conseguente gestione di risorse finanziarie e umane limitate. In tale contesto, il presente Corso di formazione intende promuovere la conoscenza e la condivisione fra sistemi e risposte formulate dai SSR e dalle diverse istituzioni coinvolte, al fine di favorire una crescita formativa e, nel contempo, favorire lo sviluppo di modelli innovativi di miglioramento del Sistema.



"Gli obiettivi di questo programma di formazione manageriale - ha evidenziato Katia Belvedere Coordinatrice Area Centro del Forum Permanente Dg di Federsanità - sono pensati per acquisire conoscenza ed informazioni su processi di pianificazione strategica, modelli organizzativi, sistemi di governance, strumenti di valutazione e processi innovativi, attraverso la condivisione di modelli e sistemi già operativi e la individuazione di soluzioni sperimentali ed innovative. Il corso di formazione è rivolto a Direttori Generali e altri membri delle direzioni strategiche, nonché altri professionisti con responsabilità nella definizione e implementazione della strategia aziendale di organizzazioni, con sede nelle regioni Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise e Umbria".



Il programma si basa su una metodologia didattica attiva e partecipativa che combina lezioni frontali, lezioni via web, in formula sincrona e asincrona, esercitazioni pratiche, site visit, discussioni di gruppo e case study. I partecipanti avranno l’opportunità di applicare le conoscenze acquisite a situazioni aziendali reali e di confrontarsi con le esperienze dei colleghi. Il corso prevede 3 Sessioni Formative, con ciascuna sessione costituita da: 3 moduli formativi in presenza, di 2 giornate ciascuno; 3 moduli formativi via web, in modalità sincrona. Inoltre, durante la prima giornata, della sessione formativa in presenza, di ogni modulo, saranno costituiti alcuni Gruppi di lavoro che dovranno condurre progetti specifici di sviluppo ed innovazione organizzativa e/o gestionale su temi condivisi fra i partecipanti e i docenti e inseriti nel patto d’aula. Ogni gruppo sarà seguito da un facilitatore che provvederà a guidare e coordinare le attività. Durante la sessione formativa via web, in formula sincrona, di ogni modulo saranno illustrati e discussi i lavori prodotti da ciascun gruppo. I progetti saranno, quindi, presentati mediante appositi abstract al Trentennale di Federsanità, che si terrà ad ottobre 2025 a Roma. L'intero percorso formativo è accreditato ECM per 50 crediti.