Andrea Mandelli (Fofi) riceve il premio Rosa Camuna: “Riconoscimento importante per il nostro impegno quotidiano”

“È un grande orgoglio per me ricevere questo premio che rappresenta un riconoscimento importante del nostro impegno quotidiano per offrire servizi sempre più efficienti in un settore fondamentale per la salute dei cittadini. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare, valorizzando il ruolo dei farmacisti e declinando al meglio tutte le opportunità legate all'evoluzione di questa figura professionale centrale per la comunità".

Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei Farmacisti italiani e dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Andrea Mandelli, che ha ricevuto il premio Rosa Camuna, il più alto riconoscimento attribuito da Regione Lombardia, nella cerimonia che si è svolta a Palazzo Lombardia.

L’onorificenza gli è stata assegnata per la professionalità, l’impegno e la competenza che costantemente dedica al miglioramento di un servizio fondamentale per le comunità: “Ha dedicato i suoi studi e il suo impegno politico e istituzionale alla valorizzazione e al rilancio della professione del farmacista intercettando la necessità dei tanti cittadini e consolidando il rapporto di fiducia - si legge nella motivazione - Oggi è il presidente dell’Ordine dei farmacisti italiani e dell’ordine interprovinciale dei farmacisti di Milano, Lodi, Monza e Brianza, crede fortemente nel futuro di questa professione e si è impegnato anche rafforzando il percorso universitario della Facoltà di farmacia per dare nuovi stimoli ai giovani che vogliono intraprendere una carriera di impegno e spesso di molti sacrifici. Per la professionalità all'impegno e la competenza che costantemente dedica il miglioramento di un servizio fondamentale per la comunità”.