Biologi e Figc preparano accordo per biologi nutrizionisti all’interno delle scuole di calcio  

I biologi nutrizionisti (tredicimila, in Italia) “diventeranno una figura fondamentale nel mondo dello sport e nella vita dell'atleta, anche agonista”. Ne è convinto il presidente della Fnob,o D’Anna, che in occasione del convegno “Nutrizione e Sport”, a Salerno, curato da Natale Gentile con il coordinamento scientifico di Annalisa Giordano e Vincenzo Cosimato e promosso dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) con l’Ordine dei Biologi di Campania e Molise (OBCM), ha annunciato l’imminento protocollo di intesa tra Federazione Nazionale dei Biologi (Fnob) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’inserimento dei biologi nutrizionisti all’interno delle scuole calcio.precisa D’Anna in una nota -, che dopo aver frequentato corsi di alta formazione (che si terranno a Coverciano), saranno selezionati e quindi inseriti in un elenco ad hoc". "Auspichiamo che anche per questi biologi nutrizionisti vi sia il tesseramento così come per il medico sportivo ed il fisioterapista" ha quindi aggiunto il presidente della Fnob.“Siamo interessati ad aprire nuove strade” ha rimarcato D’Anna secondo cui “il Coni può rappresentare, in tal senso, un nuovo percorso perché si tratta di uno dei pochi organismi sportivi ad avere una banca dati formidabile da cui si evince come l’attenzione alla tipologia di nutrizione sia una delle caratteristiche degli atleti più importanti”.“Questo connubio tra buon funzionamento dell’organismo e quindi tra le prestazioni degli atleti, la regolazione del ciclo del metabolismo e la nutrizione, sono elementi imprescindibili per ottenere risultati” ha concluso il rappresentante nazionale dei biologi.