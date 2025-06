Cisl Fp. Roberto Chierchia è il nuovo Segretario

Il Consiglio Generale della CISL FP, riunitosi formalmente oggi, a Roma, a seguito delle dimissioni del Segretario Generale Maurizio Petriccioli, ha eletto Roberto Chierchia come nuovo Segretario Generale della Federazione.



Professione funzionario amministrativo, Chierchia proviene dal comparto della Sanità pubblica. Iscritto alla CISL dal 1987, ha iniziato il suo percorso sindacale come delegato dei lavoratori del Policlinico Umberto I. Da coordinatore della Struttura Aziendale Sindacale è poi diventato, nel 2011, responsabile del comparto sanità della CISL FP Roma. A marzo 2013 è stato eletto Segretario Generale della CISL FP Roma Capitale-Rieti, incarico che ha ricoperto fino alla sua nomina, nell’aprile dello stesso anno, a Segretario Generale della CISL FP Lazio. Tra il 2016 e il 2017 ha assunto anche il ruolo di reggente della CISL FP Latina. Dal 2013 ha guidato la Federazione del Lazio, prima di essere eletto, nel 2022, nella Segreteria Nazionale della CISL FP. Oggi, 20 giugno 2025, è stato eletto Segretario Generale della Funzione Pubblica.



Contestualmente all’elezione di Roberto Chierchia, il Consiglio Generale ha confermato Angelo Marinelli nel ruolo di Segretario Generale Aggiunto e Diego Truffa come Segretario Nazionale. Nuovo ingresso, infine, per Sonia Uccellatori. Dipendente amministrativo dell’Azienda Usl di Ferrara, inizia la sua attività sindacale come operatrice Cisl Fp per divenire segretaria generale della CISL FP Emilia-Romagna nel 2021, portando con sé una consolidata esperienza nei settori pubblici e nel terzo settore.



“L’obiettivo della nuova Segreteria Nazionale - dichiara a margine dell’elezione il nuovo segretario generale CISL FP, Roberto Chierchia - è quello di proseguire con forza e coerenza il percorso di crescita che la nostra Federazione ha costruito in questi anni, portando la CISL FP ad essere il primo sindacato del lavoro pubblico in Italia. È un risultato che ci responsabilizza ancora di più e che ci spinge a rafforzare la nostra presenza, a estendere diritti e tutele, e a rappresentare con ancora maggiore determinazione le lavoratrici, i lavoratori e i professionisti dei comparti pubblici e dei servizi alla persona”.



“Vogliamo fondare la nostra azione sindacale sulla partecipazione, sulla contrattazione, sulla presenza quotidiana nei luoghi di lavoro: è questa la cifra che ha contraddistinto il nostro modo di fare sindacato e lo abbiamo dimostrato con l’importantissima firma di ieri sulla pre-intesa al CCNL Sanità Pubblica. C’è ancora molto da fare. Abbiamo davanti a noi la chiusura del CCNL Funzioni Locali, insieme ai contratti della dirigenza. Dobbiamo poi aprire subito la nuova stagione negoziale 2025-2027, già finanziata con risorse importanti. Parallelamente, vogliamo dare piena continuità al lavoro svolto nei settori privati, a partire dalla sanità accreditata e dalle RSA, dove i contratti sono in stallo anche da 14 anni, così come nel terzo settore e negli enti privatizzati, dove intendiamo rilanciare il ciclo dei rinnovi. Ci aspettano sfide importanti ma abbiamo entusiasmo, determinazione e una squadra pronta a lavorare con tutta l’organizzazione, sostenendo i territori e portando avanti, insieme, un impegno che ha fatto della CISL FP il sindacato di riferimento nel lavoro pubblico e nei servizi alla persona in questo Paese”, conclude Roberto Chierchia