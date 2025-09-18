Dipendenti farmacie indicono sciopero in Sardegna. Federfarma: “Sospendiamo incontri programmati”

Federfarma ha “appreso con rammarico la notizia dello sciopero indetto il 26 settembre dai sindacati territoriali Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs della Regione Sardegna, che rappresentano i dipendenti delle farmacie private”.

“Tale decisione – sottolinea Federfarma - , infatti, non tiene conto dell’evoluzione che ha avuto la trattativa dopo la rottura da parte dei Sindacati il 13 maggio scorso e lo sciopero indetto nel Lazio il 1° luglio. Ritenendo prioritario proseguire il confronto, Federfarma si era resa disponibile a riprendere le trattative formulando, nell’incontro del 5 agosto, una nuova proposta economica e manifestando la disponibilità ad ulteriori approfondimenti. I sindacati, pur considerando la proposta insufficiente e confermando lo stato di agitazione, avevano condiviso l’opportunità di programmare due ulteriori incontri, nelle giornate del 9 e 29 ottobre”.

“In questo contesto, la proclamazione dello sciopero regionale in Sardegna sembra voler mettere in dubbio la validità del percorso concordato ai fini di una positiva prosecuzione e conclusione della trattativa. In attesa dell’evoluzione della situazione, quindi, Federfarma ritiene necessario sospendere gli incontri programmati a ottobre, ribadendo comunque la propria disponibilità al confronto con l’obiettivo di superare le attuali criticità”, conclude Federfarma.