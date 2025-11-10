Boom di iscrizioni a Medicina: UniCamillus consegna i camici bianchi ai medici di domani

Nel pieno di una fase critica per il sistema sanitario italiano, che nei prossimi cinque anni rischia di perdere decine di migliaia di professionisti – con oltre la metà dei medici già oltre i 55 anni e uno su quattro oltre i 65 (dati FNOMCeO–ENPAM) – UniCamillus rinnova la fiducia nel futuro della professione con un gesto simbolico ma potente: la consegna dei camici bianchi ai medici di domani.

La cerimonia, che ha coinvolto 400 studenti del quarto anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, si è tenuta sabato 8 novembre nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Indossare il camice bianco significa scegliere di prendersi cura della vita e accogliere la fragilità dell’altro – ha dichiarato il Rettore Gianni Profita –. È il primo gesto concreto di una promessa verso la società, un simbolo di speranza e un patto pubblico di responsabilità. Celebriamo il futuro della medicina ricordando che curare non è solo una competenza, ma una missione”.

Un segnale di speranza, dunque, in un contesto di crescente carenza di personale sanitario. I dati confermano un rinnovato interesse dei giovani verso le professioni sanitarie: una ricerca europea IPSOS evidenzia come il 45% degli under 20 consideri una carriera nel settore della salute.

Lo stesso trend si riflette anche all’interno di UniCamillus: dal 2018 l’Ateneo ha quintuplicato le iscrizioni al corso di Medicina e Chirurgia e moltiplicato per sette quelle di Scienze Infermieristiche. “Numeri che testimoniano come i più giovani scelgano di intraprendere un percorso impegnativo ma profondamente motivante, spinti da valori umani prima ancora che professionali”, ha commentato il Rettore Profita.

Oggi oltre la metà degli studenti di Medicina e Chirurgia di UniCamillus (55%) frequenta il corso in lingua inglese e quasi un quarto (23%) proviene dall’estero. In tutto, gli iscritti provengono da 76 Paesi, a conferma della vocazione internazionale dell’università, che unisce formazione scientifica, visione globale e impegno etico.

“UniCamillus è una comunità accademica globale che forma chi curerà e migliorerà il futuro – ha aggiunto Profita –. Siamo orgogliosi di un Ateneo che mette al centro la persona e il diritto universale alla cura”.

UniCamillus, con sedi a Roma, Venezia e Cefalù, è riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca e si distingue per la qualità della formazione, l’approccio individuale agli studenti e le numerose convenzioni con ospedali e strutture di eccellenza dove svolgere tirocini.