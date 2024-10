Troppa retorica sull’Hpv

Gentile direttore,

nella retorica della comunicazione su HPV si parla solo di Donne e tumore alla Cervice, https://www.quotidianosanita.it/m/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=124828 nonostante gli stessi report WHO indicati parlino anche di adolescenti maschi ed in particolare di persone LGBTI (citate come MSM) cui fornire il Vaccino HPV.

Occorre ricordare che il tumore anale ha un rischio relativo uguale a quello del tumore cervicale ma non ha nessuna forma di Screening Oncologico possibile, per cui viene sempre scoperto in ritardo.

Le metanalisi nel merito dimostrano l'efficacia di Screening Oncologici in maschi cis o donne transgender che abbiano rapporti anali ricettivi, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10970635/ ma non sono affatto in agenda in Italia.

D'altra parte gli studi epidemiologici, compiuti solo all'estero, dimostrano come la mancata vaccinazione colpisca in modo specifico i nati maschi GB o TI o MSM. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10938197/

Lo strumento del vaccino HPV, già gratuito da diversi anni per adolescenti nati maschi in Italia, diventa allora assolutamente necessario, a patto di pubblicizzarlo ampiamente.

Perfino in Cina hanno dimostrato l'efficacia costo/benefici della vaccinazione HPV tra i 27 e i 45 anni di età. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10324564/

Va da sé che nelle persone con HIV il rischio di tumore anale, ma anche di bocca e pene, sia molto più elevato. Gli studi dimostrano che le persone con HIV traggono beneficio dalla vaccinazione con almeno due dosi, meglio quando tre, senza rischio per la propria salute o interferenze farmacologiche rilevanti.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10315852/

Il vaccino HPV per nati maschi va allora assolutamente pubblicizzato ai genitori, agli adolescenti maschi e alle persone HIV+, ma anche agli adulti GB o TI o MSM, che fino ai 45 anni possono riceverlo (a pagamento in quest'ultimo caso).

Ci piace allora allegare immagini e siti di campagne inclusive della AUSL Toscana, https://www.vaccinarsintoscana.org/notizie/2023/11/open-day-vaccinazioni-papillomavirus-hpv-24-25-novembre-2023 della ASP Messina, https://www.costruiresalute.it/?q=news/vaccinazioni-papilloma-virus-hpv-buone-le-adesioni-fiera-nei-primi-dieci-giorni della AUSL Valle d'Aosta https://vaccini.ausl.vda.it/HPV18252024/index.php

O quella per uomini adulti del Policlinico San Pietro di Bergamo. https://www.grupposandonato.it/strutture/policlinico-san-pietro/servizio-vaccinazione-hpv-uomo

Forse ne serve anche una specifica per le persone GB o TI, per garantire loro una corretta e completa informazione e l'importanza di vaccinarsi fino ai 45 anni, come quella del Roma check-point. https://romacheckpoint.com/vaccinazione-hpv/

Tuttavia noi preferiamo campagne ancora più specifiche come quelle che troviamo solo in inglese online, specifiche per maschi gay/bisex o per persone transgender e non binarie.

Manlio Converti

Psichiatra

Presidente AMIGAY aps