La Regione Sardegna dimentica i fisioterapisti  

- Gentile Direttore,in relazione all’articolo del 20 novembre u.s a firma di Elisabetta Caredda, “Nomina dei componenti della Consulta regionale per i servizi sociali, sociosanitari e sanitari”, confermando il mio compiacimento per l’avvio dei lavori della Consulta come prevista dalla legge n. 23/2005, art. 24, con la nomina dei soggetti rappresentativi delle professioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie e di ogni altro organismo di rappresentanza e di tutela, attivi sul territorio regionale, mio malgrado non ritengo sia esplicitata completamente la rappresentanza delle Professioni Sanitarie, non vedendo menzionato l’Ordine dei Fisioterapisti.Si rammenta che la fisioterapia non può essere rappresentata nell’area della riabilitazione dall’Ordine dei Tecnici di Radiologia, delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e Prevenzione, in quanto l’8 Settembre 2022 veniva istituito con Decreto Ministeriale n. 183, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.280 il 30 novembre 2022, l’Ordine autonomo della Professione Fisioterapista. Se il cardine della Consulta è il confronto costruttivo tra le professioni, con diversi profili e competenze, ed i decisori istituzionali nella continua ricerca di migliorare la qualità dell’assistenza, l’organizzazione dei servizi, in tutto questo manca un tassello.Il mio auspicio, pertanto, in un’ottica di integrazione e collaborazione professionale, in cui ogni professione sia rappresentante dei contesti in cui esercita e dei bisogni ed esigenze delle persone assistite, sia la rivalutazione della composizione delle nomine da parte dell’Assessore e della Giunta Regionale con l’inserimento dei rappresentanti dei Fisioterapisti, certa che per competenze possano apportare un fattivo contributo nella risposta ai bisogni, nell’organizzazione dei servizi a garanzia della miglior funzionalità del Servizio Sanitario Regionale a tutela del cittadino.Vice presidente Ordine Interprovinciale della professione sanitaria di Fisioterapista di Cagliari, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra Oristano, Sulcis Iglesiente