Caos a destra, è scontro tra le Regioni sul payback

- Gentile Direttore,a destra sulla sanità ogni giorno si assiste a scontri interni ed il caos regna sovrano. La novità è la spaccatura del fronte delle Regioni, con la Lombardia che ricorre al Tar contro le battaglie del collega di maggioranza Marsilio. È infatti davvero incomprensibile la scelta della Regione Lombardia di ricorrere al TAR sulla decisione di modificare le modalità di ripartizione della quota di payback farmaceutico che vengono distribuite alle Regioni. Uno scontro tutto interno alla destra tra Regioni, Presidente Fontana e Governo.L’attuale sistema, contro cui Fontana si scaglia, prevede un criterio di ripartizione che tiene conto per il 50% del numero di abitanti e per il 50% della differenza tra il tetto e la spesa. Un sistema che risulta essere oggettivamente più equo e giusto. Oltretutto, è singolare che Presidente della Regione Lombardia si scagli contro una battaglia portata avanti anche da Presidenti di regione del suo stesso schieramento, come il Presidente Marsilio della regione Abruzzo di Fratelli d’Italia.Attendiamo con rispetto la pronuncia del tribunale amministrativo, ma siamo davanti alla conferma che il sovranismo non porta da nessuna parte. Con il principio che ognuno è sovrano a casa sua, si assiste alla frammentazione del quadro politico.Senatrice Partito DemocraticoSenatrice Partito Democratico