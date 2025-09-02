L’indifferenza e l’immobilismo sui massiofisioterapisti

Gentile Direttore,

le chiediamo spazio per portare a conoscenza dell’opinione pubblica la posizione di FNCM in merito al recente pronunciamento del Consiglio di stato relativo alla sospensiva del Tar Lazio nei confronti della circolare emanata dalla Direzione Generale delle professioni sanitarie, con la quale ancora una volta, veniva ribadita la riconducibilità del massofisioterapista iscritto negli Elenchi speciali ad esaurimento, alla figura dell’inesistente Operatore di interesse sanitario. Il provvedimento non cambia nulla del quadro normativo e giuridico propri di questa figura. Sicuramente la presa di posizione di un organo istituzione quale la Direzione Generale delle professioni sanitarie crea apprensione, confusione e destabilizzazione attorno ad una figura che da troppo tempo vive nell’indefinito a causa di importanti vuoti normativi.

La disamina che le chiediamo di pubblicare in allegato vuole rimarcare e analizzare non tanto la decisione del CdS quanto l’immobilismo e l’indifferenza di alcuni organi istituzionali e di rappresentanza difronte ai gravi problemi che da troppo tempo attanagliano oltre 5000 professionisti. La posizione assunta dall’ordine dei Fisioterapisti appare quantomeno anacronistica e lontana dai reali problemi che coinvolgono le figure e il mondo della riabilitazione in genere. Da tempo come associazione di categoria, sosteniamo la necessità e l’urgenza di un provvedimento che completi il lavoro di riconoscimento iniziato con la L. 145/2018. Un atto che solo le istituzioni e chi ha il potere di legiferare può portare a compimento. Oggi più che mai è necessaria un’azione forte e decisa in questa direzione. Per noi questa è la via da seguire e le porte di FNCM sono aperte a chiunque voglia percorrere insieme questa strada.

Donato Cavalluzzo

Presidente Federazione Nazionale dei Collegi dei Massofisioterapisti