Lettere al Direttore
Lea 2023 in Lombardia. Gimbe: “Ecco perché risultati della Regione sono peggiorati”di Roberto Luceri
Gentile direttore,
in riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal Sottosegretario all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio Regionale, Mauro Piazza, a commento dell’analisi della Fondazione GIMBE sugli adempimenti LEA 2023 (LINK) pubblicati dal Ministero della Salute il 6 agosto 2025, si precisa quanto segue:
La fonte dei dati analizzati è l’unica fonte ufficiale disponibile, come lo stesso sottosegretario ha correttamente indicato: la Relazione 2023 sul Monitoraggio dei LEA 2023 attraverso il Nuovo Sistema di Garanzia, pubblicata dal Ministero della Salute.
La Regione Lombardia è stata correttamente classificata nel report GIMBE adempiente ai LEA, con punteggi superiori a 60 in tutte le tre macro-aree:
Prevenzione collettiva e sanità pubblica: 95 punti
Assistenza distrettuale: 76 punti
Assistenza ospedaliera: 86 punti
Non vi è dunque alcuna indicazione o insinuazione che la Regione Lombardia non abbia adempiuto ai LEA nel 2023.
Rispetto al 2022, tuttavia, la Regione Lombardia ha registrato una perdita complessiva di 14 punti, dovuta principalmente a una riduzione delle performance nell’area distrettuale. In dettaglio:
Prevenzione collettiva e sanità pubblica: +5 punti (da 90 a 95)
Assistenza ospedaliera: –19 punti (da 95 a 76)
Assistenza ospedaliera: nessuna variazione (stabile a 86 punti)
Alla luce di quanto sopra, si ribadisce la correttezza metodologica e sostanziale dell’analisi, nonché l’assoluta indipendenza dell’operato della Fondazione GIMBE, che rimane estranea a strumentalizzazioni e a dinamiche di dibattito politico.
Roberto Luceri
Direttore Ufficio Stampa Fondazione Gimbe