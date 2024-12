PD: “Fontana e Bertolaso bocciano i dirigenti degli ospedali, ma la bocciatura è per loro”

- “La Giunta Fontana ha deciso di punire i direttori generali degli ospedali lombardi con valutazioni molto più basse di quelle degli anni scorsi. Di fatto li hanno bocciati, proprio quei dirigenti che avevano nominato con la solita spartizione di inizio mandato, sperando così di autoassolversi per il declino della sanità lombarda”. Lo dichiaracapogruppo Pd in Regione Lombardia e componente della segreteria dem, commentando, in una nota, i ‘pagellini’ dei direttori generali della sanità lombarda, approvati ieri dalla giunta regionale.– aggiunge Majorino - lo ha dato il ministero della Salute, che ha declassato la Lombardia all’ottavo posto tra le Regioni italiane, molto lontana dai posti migliori che aveva sempre occupato. La bocciatura la meritano loro, per le interminabili liste d’attesa e per l’assenza della rete di sanità territoriale. Dove sono le case di comunità? Che cosa fanno? Nessuno lo sa, e la responsabilità è della destra in Regione che non ci ha mai creduto”, conclude Majorino.