Bertolaso: “Non tolleriamo alcuna forma di violenza contro operatori sanitari”

- “Non può essere tollerata la violenza contro gli operatori del nostro sistema sanitario, è inaccettabile che chi sta svolgendo il proprio lavoro al servizio della salute dei cittadini possa essere oggetto di aggressioni verbali o addirittura fisiche”. L'assessore regionale al Welfare della Lombardia,, ha condannato fermamente in una nota quanto accaduto all'interno di un macello in provincia di Lecco, dove tre medici veterinari ufficiali sono stati vittime di un’aggressione mentre stavano effettuando alcuni controlli. Intervenute le Forze dell'ordine, l'ATS Brianza ha poi sospeso le attività dell'impianto fino alla garanzia di adeguate condizioni di sicurezza.“Voglio esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà ai veterinari di ATS oggetto, durante l’attività di ispezione, di un vile attacco solo perché impegnati a far rispettare le regole sul benessere animale. Garantiremo loro, come lo garantiamo a tutti gli operatori sanitari, ogni supporto necessario: sanitario, psicologico, organizzativo e legale”, conclude Bertolaso.