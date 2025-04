Schael (Città della Salute e della scienza di Torino): “Grazie ai professionisti, dimostrato grande impegno, disponibilità e spirito aziendalista”

- Dai dati diffusi dall'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte relativi alle visite serali e nei fine settimana traspare che con quasi 6000 la Città della Salute e della Scienza di Torino effettua un quarto delle prestazioni aggiuntive di tutta la regione Piemonte. Un grande risultato nell'ottica del taglio delle liste d'attesa, soprattutto quelle con i tempi più lunghi, come richiesto dal Presidente e dall'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte. Per questo il Commissario CDSSha voluto ringraziare, in una nota, “tutti gli operatori ed i professionisti che in questi mesi hanno dimostrato grande impegno, disponibilità e spirito aziendalista per arrivare ad ottenere questo importante risultante, che non deve essere un punto di arrivo ma un punto di partenza per la nostra Azienda”, si legge nella nota.“Anche in questa ottica – prosegue la nota - Schael vuole investire nell'attività assistenziale istituzionale e nell'intramoenia riportandola il più possibile all'interno dei presidi aziendali, nel rispetto delle logiche della sanità pubblica. È stata inoltre un'azione di grande collaborazione con le aziende territoriali per rispondere al fabbisogno crescente dei cittadini. Per questo motivo anche nella giornata di oggi proseguiranno riunioni in Azienda con la Direttrice sanitaria Flavia Pirola per continuare a lavorare sul fronte di un ulteriore taglio delle liste di attesa più critiche”.In queste cinque settimane, conclude la nota, “Schael ha potuto apprezzare la grande professionalità e impegno di tutti i professionisti, come lui stesso aveva auspicato e previsto il giorno del suo insediamento”.