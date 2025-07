Gli Ordini dei Fisioterapisti della Lombardia desiderano esprimere “un sincero e profondo ringraziamento alla Giunta Regionale e ai Consiglieri promotori delle recenti deliberazioni che hanno saputo raccogliere, con sensibilità e visione, le istanze provenienti dal mondo delle professioni sanitarie, e in particolare della fisioterapia”.

“La recente Proposta di Risoluzione n. 15 concernente le "Determinazioni in ordine al Parkinson" – si legge in una nota - rappresenta per noi un segnale chiaro e concreto di attenzione verso le tante famiglie che ogni giorno affrontano con coraggio e fatica il percorso di cura accanto a un proprio caro affetto da malattie gravi e complesse come il Parkinson.Il riconoscimento del ruolo essenziale della fisioterapia nei percorsi assistenziali di questi pazienti segna un passaggio culturale e politico importante, che valorizza non solo la nostra professione, ma soprattutto la dignità e il bisogno delle persone fragili”.

“Ugualmente significativo – proseguono gli Ordini - è l'impegno recentemente assunto dalla Giunta regionale nel riconoscere e promuovere la presenza di competenze sanitarie specialistiche nei ruoli di dirigenza per area, con l'obiettivo di integrare tali visioni nei futuri POAS - Piani di Organizzazione Aziendale Strategica. Questa scelta rappresenta una prospettiva lungimirante, che apre a un modello di sistema sanitario più vicino ai bisogni reali, più integrato e più capace di valorizzare l'apporto tecnico-scientifico delle professioni”.

“Desideriamo inoltre esprimere un particolare ringraziamento per il coinvolgimento del fisioterapista nella "Rete regionale per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento del dolore pelvico cronico", come previsto dal PdL 43. Questo riconoscimento della nostra professione come parte integrante dell'équipe multidisciplinare rappresenta un importante passo avanti nella cura e nel trattamento di questa patologia, e conferma la volontà della Regione Lombardia di valorizzare le competenze e le abilità dei fisioterapisti. Come Ordini professionali, enti sussidiari dello Stato e garanti della qualità dei servizi alla persona, non possiamo che esprimere gratitudine per questa crescente apertura al dialogo istituzionale. Vogliamo ribadire la nostra piena disponibilità a collaborare con Regione Lombardia, mettendo a disposizione competenze, proposte e presenza territoriale per affrontare insieme la grande sfida del sostentamento e del rilancio del sistema sanitario regionale. Grazie per averci ascoltato. Grazie per aver tradotto in atti concreti ciò che spesso resta confinato nella teoria. La fisioterapia c'è, e continuerà ad esserci con ancora più impegno, là dove le famiglie, i malati e le istituzioni ne hanno bisogno”, concludono gli Ordini dei Fisioterapisti di Regione Lombardia