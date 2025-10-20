Rocca (Lazio): “Integrazione sociosanitaria è la madre di tutte le sfide in sanità” (VIDEO)
Per Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, la vera sfida della sanità si gioca sui territori, dove le politiche devono tradursi in servizi concreti: “L’integrazione sociosanitaria è la madre di tutte le sfide”, ha detto a margine delle celebrazioni del Trentennale di Federsanità, avviate oggi 20 ottobre a Roma presso le Corsie Sistine di Borgo Santo Spirito in Sassia. Rocca auspica che da questa due giorni “possano emergere contributi significativi” e ribadisce la necessità di una programmazione capace di leggere i bisogni reali delle persone. “Si parla tanto di risorse – osserva – ma servono anche buone leggi, a livello nazionale e regionale”. Infine, invita a concentrarsi su una “spesa buona”, quella che risponde ai bisogni reali. “L’accordo con i medici di medicina generale farà la differenza”, conclude, “perché il loro ruolo nelle case e negli ospedali di comunità sarà determinante”.