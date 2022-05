Vaiolo delle scimmie. Registrato il primo caso in Friuli Venezia Giulia

Un ceppo del virus del vaiolo delle scimmie è stato identificato in Friuli Venezia Giulia. I campioni di materiale biologico presi in esame appartengono ad un uomo di 33 anni. Lo ha reso noto il vicegovernatore della Regione, con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I campioni delle lesioni, il tampone orofaringeo e il campione di sangue sono stati inviati al laboratorio di virologia del Dipartimento Igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina (Asugi). La carica era sufficiente per poter caratterizzare il virus mediante sequenziamento, operazione effettuata in collaborazione con il laboratorio di Genomica ed epigenomica di Area science park e dalla quale è stata confermata la diagnosi di virus del vaiolo delle scimmie (Monkeypox). La sequenza ha identificato il genotipo che appartiene al 'clade' dell'Africa occidentale, responsabile dei casi che si stanno verificando in Europa.