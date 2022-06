Farmacia e telemedicina. In Molise parte il progetto Regione, Asrem, Federfarma, Otofarma 

“Oggi ho l'opportunità di ringraziare pubblicamente tutte le farmaciste e i farmacisti che, con abnegazione e senso di responsabilità, hanno dato una grande mano, soprattutto nei periodi più complicati della curva pandemica, al Servizio sanitario pubblico, mettendo a disposizione i propri spazi e il proprio tempo per effettuare i tamponi alla cittadinanza”. Lo ha detto il presidente della Regione Molise,aprendo ieri i lavori del convegno che ha avuto luogo questa mattina a Campobasso, presso il Centrum Palace Hotel, nel corso del quale è stato presentato il progetto "Salute e territorio. Nuovo servizio di telemedicina per i cittadini: la farmacia ci unisce", iniziativa che coinvolge Regione, Asrem, Federfarma, Otofarma. L'obiettivo è quello di rendere, attraverso la telemedicina, il servizio uguale e omogeneo in tutte le aree del Molise.Si parte dagli esami nell’ambito dello scompenso cardiocircolatorio, a cui si uniranno presto audiologia.o, presidi di prossimità, servizi e prevenzione, Toma ha sottolineato lo spirito di collaborazione che contraddistingue il rapporto tra Regione e farmacie territoriali e che ha consentito fin qui di lavorare insieme a diversi progetti.“La telemedicina - sottolinea la regione in una nota - è una delle strategie che l'Ente ha scelto, all'interno degli investimenti del PNRR, per realizzare la prossimità del Servizio sanitario regionale che non può prescindere dal coinvolgimento diretto e consapevole di cittadini, professionisti e associazioni”.Il governatore si è detto convinto che la sinergia tra Regione e farmacisti continuerà in modo proficuo per la tutela della salute dei molisani.