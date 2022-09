Acquisto vaccini antinfluenzali. Bandite da Consip gare per 22 milioni di euro

Le procedure di gara indette negli ultimi mesi tramite il Sistema Dinamico di Acquisto della PA (SDAPA) “Farmaci” di Consip hanno permesso di acquistare un totale di 1,8 milioni di dosi di vaccino antiinfluenzale, per un valore complessivo a base d’asta di circa 22 milioni di euro.

Sono 6 le Regioni che hanno avviato appalti specifici aventi ad oggetto i vaccini per la prevenzione e il controllo dell’influenza. Oltre alle conferme delle adesioni registrate nel 2021 (Sicilia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Basilicata), tra le Regioni che hanno indetto le procedure di gara si è aggiunta l’Umbria, per un valore bandito di oltre 3 milioni di euro. Di particolare rilievo anche il dato relativo alla Regione Liguria, che ha visto quasi raddoppiare il numero di dosi acquistate, per un valore bandito di oltre 9,5 milioni di euro.

“Significativo l’apprezzamento della PA verso il Sistema Dinamico di Acquisizione che nel corso degli anni ha costantemente integrato la lista dei principi attivi disponibili, arrivando a comprendere tutte le tipologie di vaccino in commercio”, sottolinea una nota di Consip

Tutte le 6 procedure regionali sono state concluse in tempi estremamente brevi (mediamente circa 1 mese tra la data di presentazione offerte e la data di aggiudicazione), consentendo sia alle Amministrazioni che alle aziende fornitrici di organizzare, rispettivamente, l’approvvigionamento e la fornitura delle dosi con netto anticipo in vista della imminente campagna vaccinale.

Ciò è stato reso possibile grazie ai numerosi vantaggi offerti dallo Sdapa Farmaci, in particolare quelli derivanti dalla flessibilità dello strumento, dalla disponibilità di modelli di negoziazione già predisposti e dalla possibilità di personalizzare al massimo la procedura e i lotti messi a gara.