Emergenza-urgenza. Al via in Piemonte team misti con vigili del fuoco e sanitari

Squadre integrate formate da Vigili del fuoco e personale sanitario per migliorare l’efficienza dei soccorsi nelle emergenze. Sono i team Usar (Urban Search and Rescue) creati grazie all'accordo siglato ieri, a Torino, dalla direzione regionale dei Vigili del Fuoco, dalla direzione dell’Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte e dall’assessore regionale alla sanità“Con lo strumento di Azienda Zero - sottolinea Icardi – abbiamo potuto realizzare un accordo importante per le emergenze. Una collaborazione a 360 gradi, davvero un grande risultato".Tre saranno i livelli delle squadre Usar: light (16 vigili del fuoco, 2 medici e 2 infermieri), Medium (38 vigili e 6 sanitari), Heavy (78 vigili, 5 medici e 6 infermieri). Ogni squadra agirà nell’ambito delle ricerche e del soccorso di persone disperse a seguito di crolli. terremoti, esplosioni, disastri ferroviari e altre calamità naturali.“Agiremo ovunque ci siano persone impedite nell’uscire dalle macerie – spiega, direttore regionale die Vigili del fuoco -. La novità è che Vigili del fuoco e personale sanitario opereranno insieme sin dall’inizio, riducendo drasticamente i tempi. I sanitari potranno arrivare, sin da subito, a contatto con la vittima”.Prima di quest'accordo “i sanitari non potevano intervenire immediatamente sul luogo del disastro, ma dovevano aspettare che i Vigili del fuoco mettessero in sicurezza l’area – specifica in conclusione, commissario dell’Azienda Sanitaria Zero -. Ora, invece, potranno intervenire le squadre miste Usar, appositamente formate, per arrivare più rapidamente sulla scena della calamità e avere così la possibilità di salvare più vite”.