Palermo. Schifani annuncia ripresa dei lavori per realizzazione del Polo Pediatrico da 200 letti

Il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, ha annunciato oggi che “i lavori per il Polo pediatrico di Palermo saranno ripresi e completati per assicurare alla cittadinanza un ospedale all'avanguardia, al pari di altre regioni. Abbiamo già individuato la relativa copertura finanziaria e dato indicazione ai progettisti di adeguare, in tempi rapidissimi, il progetto alle nuove indicazioni".

Le risorse, pari a 172 milioni di euro, sono state reperite attraverso i fondi dell'ex articolo 20 della legge 67 del 1988. I tempi di esecuzione sono stimati in cinque anni.

La struttura avrà quasi duecento posti letto con tutte le specializzazioni, comprese neurologia, neurochirurgia e cardiochirurgia. Nel nuovo Polo sarà effettuato anche il trapianto di midollo.