Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Fedriga: “È fondamentale la prevenzione”

“La prevenzione rimane la strategia più efficace per garantire la salute delle persone”.

È quanto fa sostenuto il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, partecipando a Trieste alla campagna di prevenzione per l’epatite C e sottoponendosi all’esame del sangue.

Il presidente ha quindi posto l’accento sul rafforzamento dei processi di prevenzione sanitaria che “partono sicuramente da un’organizzazione interna, ma anche da una partecipazione dei cittadini a tutti i processi di prevenzione e a tutte le buone pratiche che riescono a garantire una migliore qualità della vita”.

“Per tutelare la propria salute è fondamentale tutto quello che possiamo fare prima dell’insorgere di una malattia. Ovviamente bisogna curarla se insorge - prosegue Fedriga - ma tutto quello che possiamo fare per evitarlo è fondamentale”.