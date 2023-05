Denatalità. A Napoli focus sul Mezzogiorno: Basilicata, Molise, Sardegna e Calabria a fondo classifica

L’inverno demografico che colpisce l’Italia, (il Paese a più basso indice di natalità in Europa) contagia anche il Sud: anche la Campania che registra una stabilità demografica ha numeri poco confortanti. Nel 2022 la regione con la fecondità più alta è il Trentino-Alto Adige con un valore pari a 1,51 figli per donna. A seguire ci sono Sicilia e Campania che registrano però valori molto più bassi, rispettivamente 1,35 e 1,33 e comunque solo la provincia di Caserta in Campania, tra 2021 e 2022, ha fatto registrare un incremento significativo delle nascite. Uno scenario approfondito a un convegno promosso a Napoli con la direzione scientifica didirettore dell’Unità di Fisiopatologia della riproduzione umana dell’ospedale di Marcianise., le politiche sociali a supporto della genitorialità, la prevenzione dell’infertilità di coppia come una delle cause della denatalità, le strategie di contrasto all’infertilità tra prevenzione e diagnosi precoce. E ancora fari puntati sulla scuola come luogo per la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute relativi al sesso, droga e alcol, web e social media alleati per la prevenzione dell’infertilità, E ancora l’ambiente gli stili di vita quali determinanti di salute per una sana genitorialità senza trascurare i temi della natalità come valore nella spiritualità della famiglia e il ruolo della Chiesa e il fenomeno dell’immigrazione e l’impatto che ha sulla natalità.cita simile a quella del 2019 (-2,9 per mille) – avverte Bruno Ferraro in una nota - e sul piano territoriale si evidenzia un calo demografico importante che interessa soprattutto Mezzogiorno (-6,3‰). Il Centro (-2,6‰) e il Nord (-0,9‰), pur presentano un saldo demografico negativo, hanno valori migliori della media nazionale. Sul piano regionale, la popolazione risulta in aumento solo in Trentino-Alto Adige (+1,6‰), in Lombardia (+0,8‰) e in Emilia-Romagna (+0,4‰). Le regioni, invece, in cui si è persa più popolazione sono la Basilicata, il Molise, la Sardegna e la Calabria, tutte regioni con tassi di decrescita sotto il -7‰. Anche la Campania che ha sempre avuto la popolazione più giovane del paese sta progressivamente perdendo questo primato e solo la provincia di Caserta ha segnato un incremento significativo di nascite nel 2022 rispetto al 2021. Una dinamica demografica sfavorevole”., “è dovuta solo in parte alla rinuncia spontanea o indotta dalla condizione lavorativa delle coppie ad avere figli”. “Pesa anche – spiega - il progressivo invecchiamento della popolazione femminile erosa dalla stessa denatalità e nel Mezzogiorno è più alta l’età media delle donne che procreano. Ciò incide sul tasso di fecondità che dopo i 35 anni nella donna si abbassa drasticamente”.Nel 2022 la diminuzione del numero medio di figli per donna riguarda sia il Nord sia il Centro Italia, “dove si registrano valori rispettivamente pari a 1,26 e 1,16 (nel 2021 erano pari a 1,28 e 1,19). Nel Mezzogiorno si registra un lieve aumento con il numero medio di figli per donna che si attesta a 1,26 (era 1,25 nell’anno precedente) ma siamo molto lontani dal valore ideale di 2 figli per donna che segnerebbero la sostenibilità sociale. Inoltre l’età media al parto è superiore nel Nord e nel Centro (32,6 e 32,9 anni) rispetto al Mezzogiorno (32,1)”, conclude la nota.