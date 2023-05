Milano. Nei quartieri popolari nasce il primo ambulatorio infermieristico gratuito per i più fragili

L'associazione Ali di Leonardo ha deciso di portare aiuto a persone fragili e disagiate che vivono nei quartieri popolari di Milano. E così domani, insieme al al Comitato Case Popolari Molise – Calvairate - Ponti, inaugurerà la prima giornata di attibità del nuovo ambulatorio infermieristico gratuito, in via Molise 47 a Milano, dalle 9.30 alle 11.30. Lo spazio è stato concesso grazie alla sensibilità dipresidente dello storico Comitato, che da anni si occupa di aiutare gli abitanti delle case popolari. Le prestazioni ambulatoriali di cui potranno usufruire i richiedenti sono: misurazione della pressione, glicemia, saturazione, iniezioni intramuscolo e ECGo e siamo stati accolti favorevolmente da Grazia Casagrande e Massimo Gentili, che hanno accettato la nostra offerta di aiuto”, spiegainfermiera e presidente Ali di Leonardo. “Oggi in Lombardia si stima che manchino all’appello 1.326 medici di medicina generale e il dato è purtroppo in crescita. Il problema si è acuito dopo il Covid, alcuni cittadini si rivolgono alla guardia medica serale, altri non sono dotati di tessera sanitaria e non possono usufruire del MMG. Alcuni decidono di abbandonare le cure, oppure, di non intraprenderle, spesso sono anziani non in grado di recarsi frequentemente a visita medica e controlli di routine”.“Con il nostro ambulatorio infermieristico di volontariato in via Molise 47 – conclude Scimieri -, saremo pronti ad accogliere cittadini in grave disagio sociale, che necessitano di un orientamento, un consiglio, effettueremo una diagnosi infermieristica accompagnata dalla rilevazione dei parametri vitali".di quartiere e il Comitato Inquilini Molise Calvairate Ponti opera da tanti anni insieme agli abitanti con lo sportello casa e manutenzione, la bottega di aiuto alimentare, il doposcuola, i corsi di lingua e di teatro, il corso di sartoria. Abbiamo accolto quindi con particolare piacere la proposta di Ali di Leonardo di aprire un ambulatorio infermieristico gratuito in viale Molise, consentendoci di rispondere anche sul fronte sanitario ai bisogni primari dei soggetti più svantaggiati", commentapresidente Comitato Case Popolari Molise – Calvairate – Ponti., soci del Lions Club Milano Bramante Cinque Giornate, invece, si sono offerti di donare occhiali da lettura, di varie diottrie, usati ma rigenerati come nuovi, di ottima qualità. Saranno a disposizione delle persone che ne hanno bisogno ma non hanno la possibilità economica di acquistarli.L'associazione e il Comitato stanno già pensando di aprire una seconda sede per dare risposta anche in altre zone del quartiere.