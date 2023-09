Campagna vaccini Influenza e Covid. In Lombardia si parte la prossima settimana

In attesa di comunicare nel dettaglio nei prossimi giorni tutte le informazioni sulla campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid (modalità di prenotazione, somministrazione e indicazioni), la Direzione Generale Welfare illustra così alcune informazioni preliminari relative alle due tipologie di vaccinazione.

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE - Attualmente sono già presenti nei magazzini della Regione circa 1milione e 200mila dosi

La campagna vaccinale si svilupperà secondo il seguente calendario:

- 1 ottobre: giornata di apertura campagna vaccinale (circa 4mila posti disponibili per la vaccinazione delle categorie previste);

- dal 2 ottobre - avvio vaccinazioni presso le strutture ospedaliere per operatori, donne in gravidanza e pazienti cronici e per gli ospiti di RSA, RSD e UDO Sociosanitarie;

- dal 9 ottobre - avvio vaccinazioni presso medici di medicina generale/pediatri di libera scelta aderenti per le categorie a cui la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente; i medici procederanno alle somministrazioni delle dosi secondo tempi e modalità definiti autonomamente;

- dal 16 ottobre - avvio vaccinazioni presso le farmacie aderenti per le categorie a cui la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente;

- dal 23 ottobre - avvio vaccinazioni nei centri vaccinali/Case di Comunità del territorio per le categorie a cui la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente.

VACCINO ANTICOVID - Per Regione Lombardia è prevista la fornitura di circa 800.000 vaccini Pfizer COVID19 per il periodo dal 2 ottobre al 30 novembre. Nella settimana corrente verranno consegnate 97.920 dosi di vaccino per adulti, 9.600 per bambini dai 5 agli 11 anni, 4.800 per bambini dai 6 mesi ai 4 anni.

Le consegne saranno effettuate nella giornata di mercoledì 27 settembre direttamente alle farmacie ospedaliere (i centri di stoccaggio sono previsti nelle ASST, in tutte le province).