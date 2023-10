Calabria. Vitaliano De Salazar commissario pro tempore dell’Azienda Zero

Sarà il commissario straordinario dell’Ao di Cosenza,a guidare la Azienda Zero della Calabria.A deciderlo è stato presidente della Regione,in qualità di commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario.“Con la nomina ad Azienda Zero di Vitaliano De Salazar, manager di indiscusso valore, può ripartire l'azione di rilancio della sanità calabrese, interrotta qualche mese fa per la morte del Prof. Profiti”, si legge in una nota.“L’istituzione di Azienda Zero – prosegue Federsanità Anci - è stata fortemente voluta dal Presidente Occhiuto, ora si attende di raccogliere i frutti sperati. La nomina di De Salazar, è sicuramente una certezza di professionalità valida per continuare il lavoro e per intraprendere il dialogo ed il confronto con il Ministero della Salute. Federsanità Anci Calabria, esprime soddisfazione per questa nomina, augura buon lavoro a De Salazar”.“Abbiamo persone di alta competenza e professionalità di cui la Calabria può andar fiera, è davvero il momento giusto per cambiare paradigma. Non possiamo e non dobbiamo esser più fanalino di coda della sanità italiana, siamo sulla buona strada” conclude il presidente di Federsanità Anci Calabria