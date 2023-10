Psicologo di base. Da maggio realtà anche in Puglia, la Regione: “Garantirà l’occupazione dei professionisti”

Lo Psicologo di Cure Primarie è da circa sei mesi una realtà anche nella Regione Puglia. Il cosiddetto psicologo di base è un obiettivo che la Regione guidata dal governatoresi pone da diversi anni.L’ avvio della sperimentazione in Puglia è recente, e si pone nel dibattito nazionale più ampio che vede in questi mesi 7 proposte di legge in Parlamento, con l’obiettivo di arrivare a un testo unificato, per un uniformare le legislazioni regionali (già 4 Regioni hanno avviato la sperimentazione, a queste si sta aggiungendo la Sicilia) e diffondere lo psicologo di famiglia (pdb) in tutte le realtà territoriali.“Già nel 2017 provammo a introdurre questa figura professionale, ma la proposta fu cassata – ha argomentato, Presidente del Consiglio regionale pugliese, nel recente convegno alla Camera dei Deputati – ma poi quando la Corte Costituzionale diede il parere favorevole alla Campania. La sanità di tutti - ha detto Capone - passa attraverso il riconoscimento del diritto alla salute gratuito, per tutti. Perché non ci sono cure più o meno necessarie, perché non ci sono cittadini che hanno più o meno diritto al benessere psicofisico di altri”.“E se i dati di recenti sondaggi – ha proseguito al convegno - ci dicono che l’anno scorso un pugliese su tre ha usufruito, almeno una volta nel corso della propria vita, di un intervento da parte di uno psicologo, allora siamo sicuri che questa legge è uno strumento fondamentale delle battaglie di civiltà in cui la nostra regione è da sempre impegnata. Senza contare poi che tanti psicologi pugliesi, professionisti con un percorso di studi brillanti, troveranno la possibilità di lavorare e di aiutare gli altri, obiettivo primario di chi ha fatto della salute mentale la propria occupazione”.“L’approvazione della legge regionale è un evento particolarmente significativo – le ha fatto eco il commissario straordinario dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia,in riferimento al voto unanime del Consiglio regionale - perchérappresenta il riconoscimento dell’importanza, in tema di salute, della dimensione psicologica”.Infine il sindacato degli psicologi pugliesi Aupi ha argomentato: “Come unica organizzazione sindacale di categoria degli psicologi, rappresentativa a livello nazionale, abbiamo anche il dovere di vigilare che i servizi presenti nelle Asl siano adeguati, sia come organizzazione che come dotazione organica, per poter accogliere l’utenza necessitante di interventi psicologici e psicoterapeutici di complessità superiore rispetto a quanto erogabile dal sevizio di Psicologia di Base”. Così, segretario regionale Aupi Puglia.Il benessere psicologo è divenuta urgenza nel Paese, e il numero degli psicologi in Italia è ampio, ma questo non significa che non ci siano forti difficoltà: “Purtroppo, il processo di ‘desertificazione’ del personale, determinato da lunghi anni di mancata sostituzione dei colleghi andati in pensione, non viene fermato neanche dalla timida ripresa delle assunzioni in questi ultimissimi anni. Appare, anzi, destinato ad accelerare, dato il grande numero di pensionamenti per raggiunti limiti di età, che si avrà in tempi brevi”, ha concluso il sindacalista.