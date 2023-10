Verso la manovra. Fedriga: “Non basta avere più soldi per risolvere i problemi della sanità”

“È il momento di fare delle scelte anche coraggiose, come dice Bonaccini. Le risorse sono limitate, lo sappiamo, e non si può pensare che il parlamento, le Regioni e i Comuni facciano una lista della spesa infinita. Bisogna avere anche noi la capacità di fare delle proposte serie che rientrino all'interno delle possibilità che oggi il Paese ha. E sicuramente la sanità è una di queste”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome,a In mezz’ora.“La mia preoccupazione è che non saranno sufficienti le risorse – ha rincarato -. Non basta avere più risorse per risolvere i problemi che oggi il sistema sanitario nazionale ha di fronte”.“Vedo liste d’attesa molto importanti che possono essere aiutate con un maggior numero di personale sanitario – ha aggiunto - ma bisognerebbe potenziare anche la collaborazione col privato convenzionato che fa parte del sistema pubblico. Vedo accessi al pronto soccorso con punte del 70% di codici bianchi o verdi: evidentemente i cittadini oggi non trovano una risposta sul territorio e si rivolgono al pronto soccorso. Vedo prescrizioni assolutamente improprie che contribuiscono a far crescere i tempi delle liste d’attesa. Dobbiamo avere le risorse – chiosa Fedriga -, è ovvio, ma dobbiamo anche pensare a una riforma del sistema sanitario”.