Assistenza ospedaliera. Ministero della Salute e Regione Lombardia firmano Protocollo d’Intesa

Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, e l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, hanno firmato il Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari.L’accordo è finalizzato all’organizzazione della rete ospedaliera per livelli di competenza e specializzazione; all’adeguamento agli standard di offerta di assistenza ospedaliera in termini di risposta al fabbisogno, accessibilità e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri, efficacia ed efficienza del sistema e razionalizzazione organizzativa e funzionale delle strutture, delle attività e degli spazi, intra-aziendale e interaziendale; al completamento e adeguamento funzionale e normativo di alcune strutture ospedaliere; all’implementazione e all’ammodernamento delle tecnologie biomediche per garantire diagnosi e cure più efficaci e sicure.E’ prevista la realizzazione di 6 interventi per un finanziamento complessivo di 396.702.754,47 euro, di cui 376.867.616,74 euro a carico dello Stato e 19.835.137,73 euro a carico della Regione.Nello specifico:- 250.702.754,47 euro per la realizzazione di un nuovo edificio monoblocco presso l’ospedale di Cremona;- 25 milioni di euro per l’adeguamento di facciate e coperture del presidio ospedaliero di Oglio Po di Casalmaggiore, in provincia di Cremona;- 16 milioni di euro per il potenziamento e l’ampliamento del presidio ospedaliero di Desio, in Brianza, con la nuova radiologia e la razionalizzazione degli accessi;- 45 milioni di euro per il completamento dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, con la realizzazione di un nuovo blocco e di servizi (Pronto soccorso, farmacia, laboratori, immunotrasfusionale, anatomia patologica);- 60 milioni di euro per l’adeguamento e le attrezzature del presidio ospedaliero San Paolo di Milano.