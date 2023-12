Lazio. Rocca: “I bilanci delle Asl sotto controllo Corte Conti”

La Procura della Corte dei Conti "sta controllando i bilanci delle Asl che, comunque, non saranno chiusi fino a quando non faremo le verifiche dovute affinché possa emergere il dato contabile chiaro". Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante la conferenza stampa sul bilancio di previsione 2024-26 e la legge di stabilità.

"Nel 2023 - ha spiegato - abbiamo pagato un prezzo alto sulla sanità. Io sono molto positivo sui numeri, ci sono dei segnali molto 'forti' per quanto riguarda l'esposizione finanziaria e quindi sono ottimista. Fermo restando - ha sottolineato - che la Procura della Corte dei Conti sta seguendo la vicenda dei bilanci delle aziende e non ci saranno sconti per nessuno. Non sono più disposto a pagare questo tentativo di qualcuno di manipolare ciò che è avvenuto in termini finanziari nel passato. Abbiamo una spada di Damocle che pende fino a quando questa vicenda non sarà chiarita, ma non voglio che questa vicenda che la Procura sta seguendo abbia un effetto devastante su tutti i cittadini. Mi piacerebbe per il futuro che, con la stessa serietà con cui ho affrontato ogni criticità, non si facciano speculazioni politiche, ma venga il momento della responsabilità e che insieme si possano affrontare".