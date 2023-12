Dimesso dall’ospedale il presidente della Regione Molise

QS Edizioni - martedì 19 dicembre 2023

- Torna a casa, dopo oltre due settimane di ricovero a Chieti , dove era stato sottoposto in urgenza a un intervento di bypass coronarico dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in Abruzzo. “Il Governatore dovrà osservare ancora un breve periodo di recupero nel proprio domicilio prima di tornare ai suoi impegni istituzionali”, spiega il Direttore della Clinica di Cardiochirurgia che ha eseguito l'operazione, Umberto Benedetto.

Il presidente della Regione Molise Francesco Roberti è stato dimesso dall'ospedale di Chieti, dove era stato sottoposto in urgenza a un intervento di bypass coronarico. A darne notizia una nota della Asl di Vasto, Lanciano Chieti.



"Il Governatore dovrà osservare ancora un breve periodo di recupero nel proprio domicilio prima di tornare ai suoi impegni istituzionali”, spiega nella nota Umberto Benedetto, Direttore della Clinica di Cardiochirurgia che ha eseguito l'operazione con la sua équipe e monitorato il decorso post operatorio, regolare e senza complicanze



“Ha affidato a me – prosegue Benedetto - parole di ringraziamento per l'équipe di Chieti e la Cardiologia di di Pescara, guidata da Leonardo Paloscia, con la quale ci siamo coordinati dal momento della diagnosi per garantire al Presidente cure e assistenza nel minor tempo possibile".

