Stop ai gettonisti. Regione Lombardia pubblica bando per medici liberi professionisti in PS e anestesia e rianimazione

“Regione Lombardia conferma lo stop ai 'gettonisti'. Areu, infatti, ha già pubblicato il primo avviso unificato che consentirà di assumere i medici liberi professionisti negli ospedali lombardi”. Lo comunica l'assessore regionale al Welfare,in occasione dell'apertura del bando, dell'Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza, per il reclutamento di personale medico cui conferire incarichi libero professionali."È – sottolinea l'assessore in una nota - il primo passaggio per riportare i medici all'interno del Servizio Sanitario Regionale. Il provvedimento, adottato dalla Giunta regionale, mira a riequilibrare un modello iniquo utilizzato da alcune cooperative di 'gettonisti'. Ritengo che la proposta economica per i liberi professionisti sia congrua rispetto al compenso che ricevono i colleghi dipendenti ospedalieri"."Il nostro auspicio - ha concluso Bertolaso - è che questi medici decidano di rientrare nel Sistema Sanitario partecipando anche ai bandi di concorso".gli specialisti in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, specialisti in Medicina d'Emergenza Urgenza, medici in formazione specialistica in tutte le discipline e medici non specialisti.Al termine della procedura comparativa sarà predisposto un elenco di medici idonei cui conferire incarichi libero professionali per prestare attività di emergenza urgenza intra ospedaliera presso i servizi di anestesia e rianimazione, presso il pronto soccorso e presso gli ambulatori per i 'codici minori' degli Enti del servizio sanitario di Regione Lombardia.le 24 di sabato 20 gennaio 2024. Maggiori informazioni all'indirizzo https://www.areu.lombardia.it/web/home/bandi-e-concorsi Areu è stata individuata come cabina di regia per svolgere tutte le procedure previste sino all'indirizzamento dei liberi professionisti negli Enti del SSR. Attualmente è stata avviata una rilevazione dei bisogni di copertura dei servizi sanitari con le strutture sanitarie regionali.L'incarico sarà conferito dai singoli enti del SSR che attingeranno dall'elenco predisposto da AREU. Gli Enti scorreranno l'elenco degli idonei in ragione delle specifiche esigenze. Ogni Ente potrà attingere più volte (per massimo di 3 volte ciascuno) dall'elenco per il conferimento di ulteriori incarichi libero professionali a parità di condizioni. Il singolo professionista potrà essere titolare di vari incarichi libero professionali conferiti da Enti diversi., illustra la nota, sarà di 80 euro per tutte le attività di emergenza urgenza intra ospedaliera di medici specialisti e di medici non specialisti con più di tre anni di esperienza specifica; 60 euro per medici specializzandi da destinare sia ai PS sia ai Servizi di Anestesia e Rianimazione, con profilo di competenza e livelli di autonomia compatibili con i documenti di riferimento regionali, sia per la specialità di MEU (Medicina di Emergenza Urgenza) ed equipollenti, sia per altre specialità da destinarsi ad aree di PS (ad es. ortopedia, chirurgia). Infine, sarà di 40 euro per i medici specialisti in qualsiasi disciplina, medici non specialisti e medici specializzandi dedicati agli ambulatori 'codici minori'. (LNews)mac