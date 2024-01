Psicologo di base, anche in Liguria è legge. Si rinnova l’intesa bipartistan: Toti accoglie la proposta della minoranza

Anche in Liguria prevale l’intesa bipartisan per l’attivazione dello psicologo di base (pdb), a mesi dall’attivazione del servizio in Sicilia (quinta regione italiana a istituirlo) e mentre proseguono i lavori per la legge nazionale in Parlamento. La regione governata daha fatto propria la proposta con un emendamento alla legge di stabilità a firma diAl via dunque, a breve, il servizio dello psicologo di assistenza primaria che opererà nelle case delle comunità, negli studi dei medici di famiglia e in quelli dei pediatri di libera scelta. Un’urgenza resa più stringente dall’esponenziale crescita del disagio psichico in Italia a causa della pandemia Covid-19, dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente e del Cambiamento climatico. L’introduzione dello pdb risponde all’esigenza di fornire una prima assistenza al fruitore del servizio pubblico. Viene presentata nel Paese come una risposta strutturale della politica alla domanda di salute mentale.“L’approvazione in Consiglio Regionale dell’emendamento alla legge di stabilità, presentato dalla Minoranza del Consiglio rappresenta un grande risultato per la popolazione e per le psicologhe e gli psicologi della Liguria”. “Si tratta di un passaggio importante – ha spiegato Fiaschi - cui l’Ordine ha lavorato dall’inizio della Consiliatura sia con audizioni in Commissione Salute e Sicurezza, presieduta dasia con i gruppi di minoranza, sia attraverso diverse interlocuzioni con l’Assessore alla SanitàSono quindi riconoscente per l'apertura trasversale che il Consiglio Regionale unitamente alla Presidenza di Regione Liguria hanno dimostrato, confermando di avere a cuore la salute psicologica della popolazione”.“Confido – è l’auspicio della presidente degli psicologi liguri -, in attesa della legge nazionale sul Servizio di Psicologia di assistenza primaria, che anche in Liguria venga realizzato un progetto pilota di sperimentazione dello psicologo di base presso i Distretti Sanitari come già concretamente realizzato in Piemonte, in Campania e in programmazione in altre Regioni”.