Edilizia sanitaria. Incontro con Gemmato su accordo di programma per la Regione Puglia

Incontro oggi tra il Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, i dirigenti del Dicastero e i parlamentari pugliesi per fare il punto in merito all’accordo di programma che consentirà alla Regione Puglia la possibilità di poter riutilizzare i 318 milioni di euro (ex articolo 20 della Legge 67/1988), per la realizzazione dei nuovi ospedali di Maglie-Melpignano e Andria e per la ristrutturazione di parte del Policlinico di Foggia.

Nei giorni scorsi era decaduto, infatti, il precedente accordo di programma perché la Regione Puglia non ha presentato, entro i tempi previsti (30 mesi), i progetti esecutivi.

“Ho voluto raccogliere le istanze dei colleghi parlamentari, i quali hanno portato all’attenzione del Ministero i ritardi da parte della Regione Puglia nell’utilizzo delle risorse necessarie alla realizzazione di due importanti presidi ospedalieri, quali quello di Maglie-Melpignano e Andria, e al potenziamento del Policlinico di Foggia, strategici per la funzionalità della sanità pubblica pugliese”, il commento del Sottosegretario Gemmato.

“Il Ministero della Salute, insieme al Governo Meloni, si sta impegnando per recuperare il tempo perso e aprire alla possibilità di dotare di ulteriori fondi rispetto a tale accordo di programma e in generale della sanità della Puglia, verso cui c’è totale collaborazione, in modo da razionalizzare nel modo più efficiente possibile gli investimenti in sanità. L’obiettivo deve essere comune: assicurare maggiore e migliore assistenza sanitaria ai cittadini”, conclude Gemmato